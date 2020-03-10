В Министерстве инвестиций объяснили почему не уволят гендиректора «Титановой долины»

По словами министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, пока не вынесен обвинительный приговор ведомство не может принимать решение об увольнении.

Артемий Кызласов был задержан в Екатеринбурге 17 февраля. Его обвиняют в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей. На данный момент он находится в СИЗО до 17 апреля 2020 года. Гендиректор «Титановой долины» пытался обжаловать свой арест, но суд оставил решение без изменений.