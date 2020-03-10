В Министерстве инвестиций объяснили почему не уволят гендиректора «Титановой долины»
Сегодня, 19:39ОбществоФото: ОБ ОЭЗ "Титановая долина"
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Министерство инвестиций не уволит генерального директора «Титановой долины» Артемия Кызласова, так как он не является осужденным, сообщает «РБК-Екатеринбург».
Сюжеты: Екатеринбург
По словами министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, пока не вынесен обвинительный приговор ведомство не может принимать решение об увольнении.
Артемий Кызласов был задержан в Екатеринбурге 17 февраля. Его обвиняют в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей. На данный момент он находится в СИЗО до 17 апреля 2020 года. Гендиректор «Титановой долины» пытался обжаловать свой арест, но суд оставил решение без изменений.
Вместе с ним был задержан бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Он также был заключен под стражу и пытался обжаловать арест.
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