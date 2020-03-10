В Нижнем Тагиле откроют «горячую линию» Роспотребнадзора
Сегодня, 15:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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С 11 по 25 марта для жителей Нижнего Тагила будет работать «горячая линия» Роспотребнадзора.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчане могут получить консультации специалистов Роспотребнадзора и филиала «Центра гигиены и эпидемиологи». За консультацией по вопросам защиты своих прав потребители могут обратиться по телефонам 8 (3435) 41-83-62, 41-82-10.
Также получить помощь можно в консультационном пункте по адресу улица Карла Маркса, 29 с 8.30 до 17.00, обеденный перерыв — с 12.00 до 13.00.
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