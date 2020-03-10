В Нижнем Тагиле судимый за убийство мужчина задержан за грабеж

Накануне в полицию обратилась 59-летняя тагильчанка, которая рассказала, что в 7 часов утра она отправилась на работу. Женщина не успела далеко отойти от дома, как к ней подбежал незнакомый мужчина, выхватил сумку, в которой находились удостоверение личности и кошелек с денежными средствами, а затем скрылся во дворах.

Потерпевшая позвонила в полицию и рассказала, что нападавший был одет в зеленую куртку. Оперативная информация была передана дежурным постам. Первыми на место преступления прибыли бойцы вневедомственной охраны Росгвардии. Вместе с тагильчанкой они отправились осматривать ближайшие улицы. Вскоре потерпевшая заметила мужчину в приметной куртке. Мужчина был задержан, а при нем найдены украденные денежные средства.

При дальнейшем осмотре места происшествия полицейские обнаружили сумку потерпевшей, из которой злоумышленник вытащил деньги и бросил в ближайшем дворе.