В Нижнем Тагиле в районе Муринских прудов гуляла косуля

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Сегодня утром, недалеко от Муринских прудов в Нижнем Тагиле жители заметили гуляющую косулю. Об этом рассказали подписчики группы «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «Вконтакте».
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам очевидцев, косуля сначала делала большие прыжки, а потом удалилась в сторону кустов в направлении 100-й школы.
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В окрестностях много собак, переживаю, что с ней стало потом? После лыжной прогулки посмотрела ее следы, вокруг все в собачьих следах. Переживаю за неё, надеюсь, что животное нашло дорогу домой, рассказала подписчица Ирина.
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