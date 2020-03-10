В Нижнем Тагиле в районе Муринских прудов гуляла косуля

По словам очевидцев, косуля сначала делала большие прыжки, а потом удалилась в сторону кустов в направлении 100-й школы.

В окрестностях много собак, переживаю, что с ней стало потом? После лыжной прогулки посмотрела ее следы, вокруг все в собачьих следах. Переживаю за неё, надеюсь, что животное нашло дорогу домой, рассказала подписчица Ирина.