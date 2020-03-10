В Нижнем Тагиле заместитель прокурора Свердловской области проведет личный прием
Сегодня, 19:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле 12 марта состоится личный прием жителей заместителем прокурора Свердловской области старшим советником юстиции Обороком Андреем Николаевичем, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Прием начнется с 9:30 по адресу: проспект Ленина, 28. При себе необходимо иметь паспорт для удостоверения личности.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей