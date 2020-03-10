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#300лет
Вагонка выиграла голосование за площадку для Аллеи строителей в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Вагонка выиграла голосование за площадку для Аллеи строителей в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:25ОбществоФото: TagilCity.ru
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