Вагонка выиграла голосование за площадку для Аллеи строителей в Нижнем Тагиле

Голосование было объявлено с 3 по 9 марта включительно. Среди других предлагаемых на выбор объектов были территория возле школы № 100 (24% голосов), Парк «Народный» (21%). Меньше всего голосов набрал бульвар на проспекте Мира — 15%.

Отлично, что в голосовании победил сквер. Это очень контекстное место для аллеи строителей (в нём расположен Памятник строителям — прим. ред.). В настоящий момент мы ведем разработку первого эскиза. После утверждения проекта с администрацией города представим макет на суд горожан,сказал замдиректора по связям с общественностью СРО «УОС» Денис Снетков.