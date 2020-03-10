Вагонка выиграла голосование за площадку для Аллеи строителей в Нижнем Тагиле
В голосовании за площадку для Аллеи строителей в Нижнем Тагиле выиграл сквер на улице Окунева. За него проголосовали более трети участников (39%). Как сообщает СРО «Уральское объединение строителей», специалисты уже готовятся к созданию проекта.
Голосование было объявлено с 3 по 9 марта включительно. Среди других предлагаемых на выбор объектов были территория возле школы № 100 (24% голосов), Парк «Народный» (21%). Меньше всего голосов набрал бульвар на проспекте Мира — 15%.
Отлично, что в голосовании победил сквер. Это очень контекстное место для аллеи строителей (в нём расположен Памятник строителям — прим. ред.). В настоящий момент мы ведем разработку первого эскиза. После утверждения проекта с администрацией города представим макет на суд горожан,сказал замдиректора по связям с общественностью СРО «УОС» Денис Снетков.
В Аллее строителей также планируется установить арт-объект в виде мастерка, как и в подобной аллее в Екатеринбурге, которая была создана СРО «УОС» в июне 2019 года. Как пояснили в объединении, тагильскую Аллею они планируют открыть до августа, в преддверии профессионального праздника — Дня строителей.