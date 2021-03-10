30 пунктов временного размещения появятся в Нижнем Тагиле к паводку

По морозам и по осадкам эта зима сравнивается с 1985 годом. Тридцать пять лет не было такой суровой и снежной зимы. В ноябре и декабре осадков не было, грунты промерзли, поэтому во время паводка ждем, что вода не будет уходить в землю, а вся начнет скатываться в реки, рассказал директор единой дежурно-диспетчерской службы Григорий Омельков.