30 пунктов временного размещения появятся в Нижнем Тагиле к паводку

Об этом на заседании городской комиссии по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций рассказал начальник отдела гражданской защиты населения администрации Нижнего Тагила Андрей Мишин.
Основным вопросом встречи стала тема подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2021 года на территории Нижнего Тагила. На заседании присутствовали руководители различных служб и организаций, которые доложили мэру Владиславу Пинаеву о мероприятиях, которые проводятся по данному направлению.
По морозам и по осадкам эта зима сравнивается с 1985 годом. Тридцать пять лет не было такой суровой и снежной зимы. В ноябре и декабре осадков не было, грунты промерзли, поэтому во время паводка ждем, что вода не будет уходить в землю, а вся начнет скатываться в реки, рассказал директор единой дежурно-диспетчерской службы Григорий Омельков.
На городском пруду Нижнего Тагила толщина льда составляет 90 сантиметров, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом, отметил директор центра защиты населения Сергей Коперкин.
Пинаев дал ряд поручений, направленных на безаварийный пропуск паводковых вод, с 25 марта контроль будет осуществляться в два раза чаще.
Мы знаем, где есть узкие места, и должны быть готовы к любому развитию паводковой ситуации, принять все необходимые меры, чтобы, несмотря на обилие снега, весеннее половодье прошло в спокойном, штатном режиме, пояснил глава города.
Напомним, в Свердловской области паводки ожидаются уже в марте 2021 года. Причиной этого послужили обильные снегопады зимой.