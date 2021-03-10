30 пунктов временного размещения появятся в Нижнем Тагиле к паводку

30 пунктов временного размещения появятся в Нижнем Тагиле к паводку

Сегодня, 16:42ОбществоФото: 1mediainvest.ru
30 пунктов временного размещения населения, которые смогут принять 8,3 тысячи человек, определены в Нижнем Тагиле к паводку.

Об этом на заседании городской комиссии по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций рассказал начальник отдела гражданской защиты населения администрации Нижнего Тагила Андрей Мишин.

Основным вопросом встречи стала тема подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2021 года на территории Нижнего Тагила. На заседании присутствовали руководители различных служб и организаций, которые доложили мэру Владиславу Пинаеву о мероприятиях, которые проводятся по данному направлению.

По морозам и по осадкам эта зима сравнивается с 1985 годом. Тридцать пять лет не было такой суровой и снежной зимы. В ноябре и декабре осадков не было, грунты промерзли, поэтому во время паводка ждем, что вода не будет уходить в землю, а вся начнет скатываться в реки, рассказал директор единой дежурно-диспетчерской службы Григорий Омельков.

На городском пруду Нижнего Тагила толщина льда составляет 90 сантиметров, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом, отметил директор центра защиты населения Сергей Коперкин.

Пинаев дал ряд поручений, направленных на безаварийный пропуск паводковых вод, с 25 марта контроль будет осуществляться в два раза чаще.

Мы знаем, где есть узкие места, и должны быть готовы к любому развитию паводковой ситуации, принять все необходимые меры, чтобы, несмотря на обилие снега, весеннее половодье прошло в спокойном, штатном режиме, пояснил глава города.

Напомним, в Свердловской области паводки ожидаются уже в марте 2021 года. Причиной этого послужили обильные снегопады зимой.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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