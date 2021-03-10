32 евроконтейнера для мусора появились в Нижнем Тагиле за два месяца 2021 года

32 евроконтейнера для мусора появились в Нижнем Тагиле за два месяца 2021 года

Сегодня, 17:36ОбществоФото: пресс-служба ООО «Компания „Рифей“»
32 пластиковых евроконтейнера предоставил Нижнему Тагилу оператор по обращению с ТКО.

332 контейнера были предоставлены контейнерному парку в Нижнем Тагиле, Нижней Салде, городском округе Красноуральск и в Гаринском городском округе. Из них 32 установлены во дворах тагильчан, сообщает пресс-служба ООО «Компания «Рифей».

Контейнеры соответствуют всем санитарным нормам. Присутствует технологическое отверстие для слива влаги. Кроме того, в них помещается больше мусора, чем в обычных металлических, и при выгрузке в мусоровоз не происходит рассыпания отходов.

Снабжение контейнерами происходит в рамках национального проекта «Экология» по запросу муниципалитетов.

Напомним, активисты установили 12 контейнеров для раздельного сбора мусора в Нижнем Тагиле. За февраль добавилось три контейнера у домов № 2, № 4 на улице Смелянского и у дома № 4 на улице Красная. Часть собранных средств от переработки будет направлена в благотворительный фонд, который помогает больным детям.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
мусорвывоз мусораконтейнерыНижний ТагилТКО
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы