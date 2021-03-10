32 евроконтейнера для мусора появились в Нижнем Тагиле за два месяца 2021 года

332 контейнера были предоставлены контейнерному парку в Нижнем Тагиле, Нижней Салде, городском округе Красноуральск и в Гаринском городском округе. Из них 32 установлены во дворах тагильчан, сообщает пресс-служба ООО «Компания «Рифей».
Контейнеры соответствуют всем санитарным нормам. Присутствует технологическое отверстие для слива влаги. Кроме того, в них помещается больше мусора, чем в обычных металлических, и при выгрузке в мусоровоз не происходит рассыпания отходов.
Снабжение контейнерами происходит в рамках национального проекта «Экология» по запросу муниципалитетов.
Напомним, активисты установили 12 контейнеров для раздельного сбора мусора в Нижнем Тагиле. За февраль добавилось три контейнера у домов № 2, № 4 на улице Смелянского и у дома № 4 на улице Красная. Часть собранных средств от переработки будет направлена в благотворительный фонд, который помогает больным детям.