9 лет и 3 месяца получил Васильев за смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

9 лет и 3 месяца получил Васильев за смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Сегодня, 11:29ОбществоФото: Е1
9 лет и 3 месяца колонии общего режима получил Владимир Васильев за смертельное ДТП, которое он устроил на улице Малышева в Екатеринбурге.

Ранее обвинение запросило для него 13 лет колонии, однако жены погибших хотели для виновника максимального наказания. Суд согласился со следствием, что в момент ДТП Васильев был пьян.

Напомним, смертельное ДТП произошло 4 августа 2019 года. До этого, по версии следствия, Васильев употреблял алкогольные напитки в квартире своего друга, а затем взял ключи от его автомобиля и поехал за выпивкой. На улице Малышева он не справился с управлением и устроил массовое ДТП с четырьмя машинами, стоящими на светофоре. В результате аварии погибли водитель такси и его пассажир. Отец Васильева, полковник Росгвардии сдал анализ на освидетельствование на алкоголь вместо сына, но позже обман вскрылся.

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Екатеринбург
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