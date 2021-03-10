Дополнительную материальную помощь смогут получить жители Нижнего Тагила в 2021 году

Дополнительную материальную помощь смогут получить жители Нижнего Тагила в 2021 году

Сегодня, 13:55ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Дополнительные выплаты по программе социального контракта смогут получить жители Нижнего Тагила в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации города.

Программа социального контракта предоставляется малоимущим семьям и одиноким гражданам, которые находятся в сложной финансовой ситуации. Эти категории тагильчан могут получить дополнительную материальную помощь на сумму от 11,7 тысячи рулей ежемесячно на приобретение товаров первой необходимости, либо до 250 тысяч единовременно на открытие ИП.

При этом должны быть соблюдены следующие условия:

  • семья постоянно проживает на территории Свердловской области не менее 24 месяцев до дня обращения за социальной помощью;
  • малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий тагильчанин имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
  • семья имеет в собственности только одно жилое помещение, только один земельный участок и только одно транспортное средство, срок эксплуатации которого должен составлять не менее 10 лет с года выпуска;
  • ни один из членов семьи не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Прием заявлений на предоставление меры социальной поддержки осуществляется во всех МФЦ Нижнего Тагила и в Управлениях социальной политики по понедельникам и четвергам по адресам: улица Садовая, 14 в кабинете № 3 и улица Окунева, 22 в кабинете 325.

В Горноуральском городском округе заявителям можно обратиться по адресам: поселок Горноуральский, 39; село Николо-Павловское, улица Совхозная, 2; село Петрокаменское, улица Гагарина, 12.

Контактный телефон для справок: +7 (3435) 42-18-23.

При себе необходимо иметь паспорт, справки о доходах всех членов семьи за три месяца, а также счет единой социальной карты, которую необходимо открыть в СКБ банке на имя заявителя.

Напомним, в государственной думе России предложили ввести выплату на детей гражданам, которые обучают детей на дому.

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