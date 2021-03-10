Дополнительную материальную помощь смогут получить жители Нижнего Тагила в 2021 году

Программа социального контракта предоставляется малоимущим семьям и одиноким гражданам, которые находятся в сложной финансовой ситуации. Эти категории тагильчан могут получить дополнительную материальную помощь на сумму от 11,7 тысячи рулей ежемесячно на приобретение товаров первой необходимости, либо до 250 тысяч единовременно на открытие ИП.
При этом должны быть соблюдены следующие условия:
Прием заявлений на предоставление меры социальной поддержки осуществляется во всех МФЦ Нижнего Тагила и в Управлениях социальной политики по понедельникам и четвергам по адресам: улица Садовая, 14 в кабинете № 3 и улица Окунева, 22 в кабинете 325.
В Горноуральском городском округе заявителям можно обратиться по адресам: поселок Горноуральский, 39; село Николо-Павловское, улица Совхозная, 2; село Петрокаменское, улица Гагарина, 12.
Контактный телефон для справок: +7 (3435) 42-18-23.
При себе необходимо иметь паспорт, справки о доходах всех членов семьи за три месяца, а также счет единой социальной карты, которую необходимо открыть в СКБ банке на имя заявителя.
Напомним, в государственной думе России предложили ввести выплату на детей гражданам, которые обучают детей на дому.