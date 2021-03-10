Экс-сенатор Евгений Самойлов снова избежал правосудия

За свою карьеру Евгению Самойлову удалось стать фигурантом ряда уголовных дел. Пока экс-сенатору верхней палаты парламента из Республики Коми удавалось избежать уголовной ответственности. Уклониться от правосудия Самойлову помогает статус свидетеля по делам бывших товарищей.

Как сообщает издание “Версия”, с Самойловым связано одно из крупных уголовных дел по деятельности ООО «Инвестиционная компания «Таврический». Во главе этой компании стояли брат, а позже и отец Самойлова. Без проведения каких-либо конкурсов и аукционов компания регулярно получала многомиллиардные госконтракты на поставку угля. Уголь добывался тут же, на шахте «Интауголь», которую приобрели Самойловы в предбанкротном состоянии. В это же время происходит банкротство Сыктывкарского лесопильно-деревообрабатывающего комбината. Его тут же выкупает за бесценок ИК «Таврический». Предприятием начинают управлять организации, аффилированные Самойловым. В 2011 году были осуждены 8 сотрудников фирм, которые могут так или иначе относиться к Самойлову. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве и незаконной банковской деятельности. Однако самого Самойлова привлечь к ответственности не удалось. Спустя несколько лет администрация Республики Коми, в том числе ее руководитель Гайзер, была задержана по обвинению в создании организованного преступного сообщества. Тогда, в 2015 году, наряду с другими высокопоставленными должностными лицами задержали и Самойлова. Однако он тут же начинает давать показания против своего бывшего начальника Гайзера, рассказывая и про взятки, и про офшоры. Это помогает Самойлову получить статус свидетеля, хотя он признается в многомиллионных взятках. Имя Самойлова также фигурирует в истории о кредитной задолженности инвестиционной компании «Таврический» Сбербанку. Речь идет о сумме в размере более трех миллиардов рублей. Когда имущество компании было арестовано, долг и договор поручительства были проданы Сбербанком ООО «Паритет». Сумма сделки составила 1,5 млрд рублей, то есть долг был продан почти с 50%-ной скидкой. Самойлов, который, скорее всего, аффилирован с правопреемником долга, заключает договор по реструктуризации. В результате он выплачивает меньше половины начальной суммы, а арестованная собственность возвращается к нему. СМИ сообщают, что это не единственный случай, когда экс-сенатор становится бенефициаром «неожиданно» обанкротившихся компаний, которые так и не вернули миллиардные кредиты.

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