Естественная убыль населения в Нижнем Тагиле достигла максимальных показателей

В 2020 году в Свердловской области скончалось больше 67 тысяч человек, а родилось меньше 44 тысяч детей. Таким образом, за год естественная убыль населения составила 23,3 тысячи жителей, рассказала Znak руководитель управления Федеральной службы государственной статистики Свердловскстата Елена Кутина. Она отметила, что превышение смертности над рождаемостью наблюдается в регионе с 2016 года.