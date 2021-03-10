Естественная убыль населения в Нижнем Тагиле достигла максимальных показателей

Естественная убыль населения в Нижнем Тагиле достигла максимальных показателей

Сегодня, 13:08ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Максимальные показатели естественной убыли населения Свердловской области зафиксированы в Нижнем Тагиле в 2020 году.

Также большие показатели зарегистрированы в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске, Асбесте, Серове и Артемовском.

В 2020 году в Свердловской области скончалось больше 67 тысяч человек, а родилось меньше 44 тысяч детей. Таким образом, за год естественная убыль населения составила 23,3 тысячи жителей, рассказала Znak руководитель управления Федеральной службы государственной статистики Свердловскстата Елена Кутина. Она отметила, что превышение смертности над рождаемостью наблюдается в регионе с 2016 года.

На 1 января 2021 года, предварительно, в Свердловской области проживает 4,2 миллиона человек. За 2020 год население сократилось на 18,7 тысячи жителей. Средний возраст свердловчан составил 40 лет, в регионе проживает 46% мужчин и 54% женщин.

Также в прошлом году в Свердловской области число прибывших мигрантов оказалось на 3 тысячи человек больше, чем уехавших из региона.

Напомним, в январе 2021 года на 27,7% выросла смертность населения в Свердловской области по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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