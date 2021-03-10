Италия начнет производить российскую вакцину «Спутник V»

Производство российской вакцины организуют уже на территории Европейского союза. Не исключено, что такое развитие событий подстегнет процесс сертификации препарата со стороны ЕМА. Если ситуация будет развиваться в подобном ключе, то роль и деятельность самой ЕМА окажется скомпрометирована. Агентство будет выглядеть странно. Ведь оно не способно проверить лекарство, которое уже используют и производят государства Евросоюза, сообщает «Мейстер».