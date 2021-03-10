Сегодня, 14:44ОбществоФото: pixabay.com

Италия начнет производить российскую вакцину «Спутник V»

Италия может стать первым государством Европейского союза, которое станет выпускать российскую вакцину от китайской коронавирусной инфекции «Спутник V».

Договор о начале производства препарата в Милане подписали представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарской компании Adienne Pharma & Biotech. Об этом информирует телеграм-канал «Мейстер».

До конца 2021 года в Милане планируют изготовить 10 миллионов вакцин. Это позволит устранить дефицит препаратов от коронавируса COVID-19 в Италии.

Авторы телеграмм-канала пишут, что спрос на российскую вакцину растет. Происходит это несмотря на все перипетии взаимоотношения с ЕМА. Страны Евросоюза одна за другой выдают разрешения на применение «Спутник V» без оглядки на общеевропейского регулятора.

Производство российской вакцины организуют уже на территории Европейского союза. Не исключено, что такое развитие событий подстегнет процесс сертификации препарата со стороны ЕМА. Если ситуация будет развиваться в подобном ключе, то роль и деятельность самой ЕМА окажется скомпрометирована. Агентство будет выглядеть странно. Ведь оно не способно проверить лекарство, которое уже используют и производят государства Евросоюза, сообщает «Мейстер».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы