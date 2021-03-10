Италия начнет производить российскую вакцину «Спутник V»

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Договор о начале производства препарата в Милане подписали представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарской компании Adienne Pharma & Biotech. Об этом информирует телеграм-канал «Мейстер».
До конца 2021 года в Милане планируют изготовить 10 миллионов вакцин. Это позволит устранить дефицит препаратов от коронавируса COVID-19 в Италии.
Авторы телеграмм-канала пишут, что спрос на российскую вакцину растет. Происходит это несмотря на все перипетии взаимоотношения с ЕМА. Страны Евросоюза одна за другой выдают разрешения на применение «Спутник V» без оглядки на общеевропейского регулятора.
Производство российской вакцины организуют уже на территории Европейского союза. Не исключено, что такое развитие событий подстегнет процесс сертификации препарата со стороны ЕМА. Если ситуация будет развиваться в подобном ключе, то роль и деятельность самой ЕМА окажется скомпрометирована. Агентство будет выглядеть странно. Ведь оно не способно проверить лекарство, которое уже используют и производят государства Евросоюза, сообщает «Мейстер».