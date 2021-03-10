Мерзлякова поможет екатеринбургской семье на грани выселения из-за долга в 40 тысяч

Мерзлякова поможет екатеринбургской семье на грани выселения из-за долга в 40 тысяч

Сегодня, 11:48ОбществоФото: страница Татьяны Мерзляковой в instagram
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова поможет семье Доргоевых из Екатеринбурга, которой грозит выселение из квартиры, приобретенной в ипотеку, из-за долга в 40 тысяч рублей по кредиту.

Мерзлякова поручила разобраться в документах и судебных решениях в отношении семьи, пишет E1 со ссылкой на юриста аппарата омбудсмена Оксану Глухих.

Мы только начали погружаться в дело, поэтому прогнозы давать сложно. Но можно точно сказать, что бороться будет трудно, так как о ситуации семья сообщила уже на позднем этапе, когда квартиру продали, пояснила Глухих.

Она подчеркнула, что Татьяна Мерзлякова уже участвовала в подобном конфликте и он разрешился удачно.

Напомним, в 2015 году супруги Доргоевы из Екатеринбурга получили ипотечный кредит на один миллион рублей. В 2017 году супруг не смог оплачивать ипотеку в течение нескольких месяцев, так как лишился работы. В результате у него накопился долг в 40 тысяч рублей. Банк обратился в суд с иском и добился продажи квартиры. Семья в квартиру вложила 1,5 миллиона рублей и выплатила сумму в 700 тысяч рублей. Банк реализовал жилье за 1,9 миллиона рублей и забрал из этой суммы около 500 тысяч на погашение остатка задолженности по ипотеки. В результате у семьи на руках осталось 1,4 миллиона рублей. Квартиры они могут лишиться в ближайшее время.

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семьявыселениеЕкатеринбургТатьяна Мерзлякова
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