На час раньше с 1 апреля будут работать сотрудники НТМК из-за ремонта моста в Тагиле

Напомним, мост на улице Циолковского будет закрыт на ремонт в апреле. Демонтажные работы планируется начать 5 числа. Мост будет перекрыт в течение 183 дней. Для доставки работников НТМК и других предприятий на рабочие места обсуждается вопрос увеличения числа электропоездов, курсирующих между станциями Нижний Тагил и Смычка.