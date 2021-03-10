На час раньше с 1 апреля будут работать сотрудники НТМК из-за ремонта моста в Тагиле

С 1 апреля 2021 года начало утренней рабочей смены переносится на один час с 7.00 с аналогичным смещением начала следующих смен. При этом продолжительность рабочего времени не изменится.
Исключение составляет территориально обособленное структурное подразделение цеха обжига известняка, там график работы останется прежним. Коксохимическое производство на этот режим работы также не переводят.
Напомним, мост на улице Циолковского будет закрыт на ремонт в апреле. Демонтажные работы планируется начать 5 числа. Мост будет перекрыт в течение 183 дней. Для доставки работников НТМК и других предприятий на рабочие места обсуждается вопрос увеличения числа электропоездов, курсирующих между станциями Нижний Тагил и Смычка.