«Надо развивать»: Владислав Пинаев рассказал о судьбе велодорожек в Нижнем Тагиле

Сегодня, 21:55ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Велодорожки надо развивать. Катание на велосипеде — уникальный вид спорта, которым занимаются многие люди,во время прямой трансляции Е1 заявил глава города.
Пинаев отметил, что в парке Муринские пруды уже существует возможность кататься на велодорожках, но в городе осуществить появление специальной территории для велосипедистов проблематично.
Это надо делать в экологически чистых местах, где можно кататься и дышать свежим воздухом,подчеркнул Владислав Пинаев.
Напомним, в январе глава управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ирина Еремеева заявила, что в Нижнем Тагиле низкий спрос на занятия теннисом, скалолазанием и велоспортом.