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«Надо развивать»: Владислав Пинаев рассказал о судьбе велодорожек в Нижнем Тагиле

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о развитии велодорожек на территории города.

Велодорожки надо развивать. Катание на велосипеде — уникальный вид спорта, которым занимаются многие люди,во время прямой трансляции Е1 заявил глава города.

Пинаев отметил, что в парке Муринские пруды уже существует возможность кататься на велодорожках, но в городе осуществить появление специальной территории для велосипедистов проблематично.

Это надо делать в экологически чистых местах, где можно кататься и дышать свежим воздухом,подчеркнул Владислав Пинаев.

Напомним, в январе глава управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ирина Еремеева заявила, что в Нижнем Тагиле низкий спрос на занятия теннисом, скалолазанием и велоспортом.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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