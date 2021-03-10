Погоня со стрельбой и приговор за смертельное ДТП. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге семь автомобилей ГИБДД устроили погоню за нарушителем на ВАЗ-2107. По словам очевидцев, инспекторам пришлось применить табельное оружие для стрельбы по колесам преследуемого автомобиля. Мужчина проигнорировал требования полицейских остановиться. Сотрудникам ДПС пришлось четыре раза стрелять. Отмечается, что пытавшийся уехать от преследования водитель не пострадал. За рулем находился 19-летний молодой человек. Он был трезв. После приобретения автомобиля он не поставил транспортное средство на учет и многократно нарушал правила ПДД, а штрафы приходили экс-владельцу авто. Продавец снял свой автомобиль с учета и подал в розыск транспортное средство.