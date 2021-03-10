Погоня со стрельбой и приговор за смертельное ДТП. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге семь автомобилей ГИБДД устроили погоню за нарушителем на ВАЗ-2107. По словам очевидцев, инспекторам пришлось применить табельное оружие для стрельбы по колесам преследуемого автомобиля. Мужчина проигнорировал требования полицейских остановиться. Сотрудникам ДПС пришлось четыре раза стрелять. Отмечается, что пытавшийся уехать от преследования водитель не пострадал. За рулем находился 19-летний молодой человек. Он был трезв. После приобретения автомобиля он не поставил транспортное средство на учет и многократно нарушал правила ПДД, а штрафы приходили экс-владельцу авто. Продавец снял свой автомобиль с учета и подал в розыск транспортное средство.
На один час раньше будет начинаться утренняя смена у рабочих НТМК в Нижнем Тагиле. Это связано с началом ремонта моста на улице Циолковского. Вместо 8.00 рабочий день будет начинаться с 7.00. Продолжительность рабочего дня не будет меняться. Работы по демонтажу на мосту планируются с 5 апреля. Строение будет закрыто 183 дня. Обсуждается вопрос об увеличении электричек между вокзалом Нижнего Тагила и станцией Смычка на время проведения ремонта.
Сотрудники ФСБ пришли с проверкой в МУП «Тагилдорстрой» и МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» в Нижнем Тагиле. В пресс-служба администрации города рассказали, что это обычная проверка. Силовики изымали документы для дальнейшего изучения. МКУ «СЗГХ» выступает основным подрядчиком по заказам муниципалитета, а МУП ТДС выполняет контракты по ремонту и содержанию дорог, также «Тагилдорстрой» выполняет работы по проекту БКАД и занимается обслуживанием спортплощадок.
Вынесен приговор устроившему в пьяном виде смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге Владимиру Васильеву. Суд назначил ему 9 лет и три месяца колонии общего режима. От его действий в 2019 году погибли два пассажира «Лада Гранта». Перед этим, преступник завладел ключами от автомобиля друга и направился за выпивкой. Отец осужденного, полковник Росгвардии, попытался сдать анализ мочи на алкоголь за своего сына, но обман был обнаружен.