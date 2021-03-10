Полигон для учёта парниковых газов появится в Свердловской области

Карбоновые полигоны появятся еще в семи регионах, таких как Тюменская, Калининградская, Новосибирская, Сахалинская области, Чеченская республика и Краснодарский край.
На каждом полигоне для учёта парниковых газов будет находиться карбоновая ферма. А также будут выращены деревья для поглощения вредных веществ.
Мы хотим разработать методики измерения потоков основных парниковых газов, это двуокись углерода, метан, закись азота и так далее. Почему это важно — потому что сегодня все страны в рамках декарбонизации экономики в климатической повестке работают над тем, чтобы были свои собственные системы учёта парниковых газов,сообщает Глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
Валерий Фальков отмечает важность собственной системы измерения баланса парниковых газов. Оборудование позволит проанализировать где и как происходит их выделение и поглощение.
Научный, образовательный пробный проект будет реализовываться с августа. Участниками могут стать учёные, бизнес, молодежь, интересующаяся экологией. О готовности вложить средства в проект полигонов уже заявили крупные компании. После запуска проекта в исследуемых регионах, полигоны начнут появляться повсеместно по всей России.
В 2020 году в Уральском федеральном университете уже заявили о готовности принять участие в общероссийской программе строительства полигонов для учёта парниковых газов.