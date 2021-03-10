Полигон для учёта парниковых газов появится в Свердловской области

Мы хотим разработать методики измерения потоков основных парниковых газов, это двуокись углерода, метан, закись азота и так далее. Почему это важно — потому что сегодня все страны в рамках декарбонизации экономики в климатической повестке работают над тем, чтобы были свои собственные системы учёта парниковых газов,сообщает Глава Минобрнауки России Валерий Фальков.