Тагильские мастера заняли призовые места на российском конкурсе

Тагильские мастера заняли призовые места на российском конкурсе

Сегодня, 15:27ОбществоФото: Группа "Вконтакте" "Тагильский поднос"
14 работ мастеров из Нижнего Тагила попали в финал российского конкурса-ярмарки «Туристический сувенир». Тагильчане заняли призовые места в пяти номинациях.

Конкурс проходил в Уфе с 3 по 5 марта. В финал прошли 14 работ мастеров из Нижнего Тагила. Они были отобраны по итогам регионального конкурса «Большой Урал» в Екатеринбурге.

В общей сложности 214 человек из 34 субъектов страны прошли в финальную часть ярмарка. Призы в пяти номинациях собрали специалисты из Нижнего Тагила.

Гран-при «Сувенир года» получила Светлана Парышева, также тагильчанка заняла третью строчку в номинации «Идея туристического сувенира» и вторую в номинации «Сувенир региона».

Вторые места в номинациях «Сувенир музея» и «Сувенир города» заняли Жанна Овчинникова и Центр развития туризма Нижнего Тагила.

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