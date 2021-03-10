Депутаты свердловского ЗакСо неоднократно выступали с подобной инициативой. По данным одного из народных избранников, в 2019 году суд вынес лишь два решения, и еще два за первое полугодие 2020 года. На содержание суда уходит около 80 миллионов рублей в год. Кроме того, судьи в почетной отставки имеют ряд льгот и пожизненные гарантии от государства.