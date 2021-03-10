Упразднение Уставного суда готовится в Свердловской области — Znak

Упразднение Уставного суда готовится в Свердловской области — Znak

Сегодня, 18:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Уставной суд Свердловской области ждет ликвидация. Подготавливаемый проект закона об изменении Устава региона связан именно с этим.

В Устав Свердловской области будут внесены изменения. Их на рассмотрение выдвинул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Согласно проекту закона «О внесении изменений в Устав Свердловской области», из ряда статей (9, 19, 31, 43, 55, 63) пропадет упоминание Уставного суда, пишет Znak.

Госдума одобрила закон «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы». По нему все уставные и конституционные суды субъектов федерации должны быть ликвидированы к началу 2023 года.

Депутаты свердловского ЗакСо неоднократно выступали с подобной инициативой. По данным одного из народных избранников, в 2019 году суд вынес лишь два решения, и еще два за первое полугодие 2020 года. На содержание суда уходит около 80 миллионов рублей в год. Кроме того, судьи в почетной отставки имеют ряд льгот и пожизненные гарантии от государства.

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