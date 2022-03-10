Молодые ученые Еврейской автономной области получат гранты по 300 тыс. рублей

На конкурс грантов губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна для молодых ученых была подана первая заявка от доцента кафедры педагогики ПГУ имени Шолом-Алейхема. Победители конкурса получат гранты в размере порядка 300 тысяч рублей каждый.

По сообщению издания EAOMedia, первая заявка поступила от Ольги Буховцевой, которая представила свой проект «Демографическое поведение молодых родителей г. Биробиджана в современных условиях». Доцент кафедры педагогики рассказала, что в рамках реализации проекта будет проводиться опрос среди молодых родителей, который направлен на выявление отношения к браку, причин снижения рождаемости и оттока трудоспособных граждан из Биробиджана. Полученные результаты будут вложены в научную статью в издании из перечня ВАК. “В рамках проекта мы намерены формировать мотивацию для ведения здорового образа жизни у молодых родителей, имеющих детей дошкольного и младшего школьного возраста; создавать положительный образ семьи, формировать семейные ценности, ценности законного брака и рождения детей, актуализировать значимость духовно-нравственных традиций семейных отношений”, - подчеркнула Буховцева. Проект будет реализовываться в Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема, детских садах и общеобразовательных учреждениях города Биробиджана. Напомним, в прошлом году после встречи с молодыми учеными глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн распорядился разработать порядок вручения грантов губернатора региона. Восьмого февраля 2022 года стартовал конкурс грантов, в котором могут принять участие аспиранты и магистранты вузов, кандидаты наук в возрасте до тридцати пяти лет и доктора наук в возрасте до сорока лет. Участники конкурса должны представить собственные проекты, соответствующие направлениям исследований, результаты которых будут способствовать социально-экономическому развитию автономии. Это могут быть исследования истории еврейского миграционного движения, природопользования в регионе и работы, направленные на получение полезных компонентов из металлических руд, а также многое другое. Средства, которые победители получат в качестве грантов, необходимо будет освоить до тридцатого ноября текущего года.

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