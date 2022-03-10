СМИ: К банкротству КМЗ может иметь отношение Марат Тохтиев

Карачаровский механический завод (КМЗ) был признан судом банкротом на прошлой неделе. В минувшем году предприятие подверглось рейдерскому захвату со стороны Марата Тохтиева, который занял кресло генерального директора завода.

Известно, что летом 2021 года на территорию предприятия вторглась группа силовой поддержки Тохтиева, который занял руководящую должность на основании сфальсифицированных, по всей видимости, документов. Он действовал в интересах предпринимателя Александра Дзиова, пишет newizv.ru. До того как возглавить завод, Тохтиев не имел опыта в ведении бизнеса и не был знаком со спецификой лифтостроительной отрасли. Если говорить о Дзиове, то он еще в 2000-х годах в составе группы отбирал мобильные телефоны у подростков. За что и получил условный срок 3,5 года. В 2011 году он вместе со своими подельниками изготавливал подложные декларации для возврата НДС. В общей сложности “заработал” на этом около 20 миллионов рублей. В 2015 году отправился в тюрьму на восемь лет за 16 эпизодов мошенничества. После того как Дзиова досрочно освободили, он обратил свое внимание на завод. Предположительно, рейдеры использовали на предприятии схемы по отмыванию денег. что подпадает под статью 174 УК РФ. Дзиов заключал договоры с “ручными” подрядчиками, после чего в этот же день подписывались акты выполненных работ и осуществлялась оплата. Такая деятельность привела завод к банкротству. Первого марта Арбитражный суд города Москвы запустил процедуру банкротства и назначил конкурсного управляющего. К нему перешли все полномочия по управлению заводом и по распутыванию бизнес-схем прежних топ-менеджеров и собственников. Сейчас стоит задача сохранить производство и привлечь системного инвестора.

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