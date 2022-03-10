Соцсеть «ВКонтакте» фиксирует рост активностей

Соцсеть «ВКонтакте» фиксирует рост активностей
Соцсеть «ВКонтакте» фиксирует рост активностей
Сегодня, 22:47ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
За последние полмесяца социальная сеть «ВКонтакте» зафиксировала рост разных активностей. Увеличилось количество просмотров видео, новостей, добавлений новых друзей. Люди стали активно общаться.

Увеличился рост видеоконтента на 40%. Вдвое увеличились загрузки коротких вертикальных видео в «Клипах». А 8 марта ВК достигла рекордной отметки в 1,75 миллиарда просмотров видео и 600 миллионов просмотров видеоклипов за сутки. Об этом пишет ria.ru.

«ВКонтакте» активно регистрируются новые пользователи. За последние две недели ежедневная аудитория увеличилась на 300 тысяч человек. Ожидается дальнейший рост. Ежедневная регистрация увеличилась на 20%. Помимо этого на 20% увеличилось количество созданных дружб и на 12% возросло число звонков. Это говорит о том, что людям требуется больше общения.

Благодаря соцсети опытные и начинающие авторы имеют возможность популяризировать свой контент. Ранее ВК запустила несколько активностей, которые нацелены на общение. Призовой фонд составляет 100 миллионов рублей. В честь 8 Марта в «Клипах» был организован челлендж вместе с известными блогерами. Победители получат в награду 100 умных колонок «Маруся» и возможность снимать совместные видео с популярными авторами клипов.

Кроме этого соцсеть запустила крупнейшую в своей истории программу поддержки авторов. Было принято решение на время отказаться от своей прибыли в инструментах для монетизации авторов. Теперь авторы смогут получить 100% прибыли от показа рекламы на платформе и заработают в общей сложности порядка 600 миллионов рублей.

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