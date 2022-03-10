Соцсеть «ВКонтакте» фиксирует рост активностей

Кроме этого соцсеть запустила крупнейшую в своей истории программу поддержки авторов. Было принято решение на время отказаться от своей прибыли в инструментах для монетизации авторов. Теперь авторы смогут получить 100% прибыли от показа рекламы на платформе и заработают в общей сложности порядка 600 миллионов рублей.