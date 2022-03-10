Тагильчане 23 раза жаловались на выбросы, а прокуратура проверяет качество воды

Житель Уралмаша из Екатеринбурга решил проблему ухода за ребенком знакомой просто — оставил ее малыша в подъезде в коляске, а сам ушел на работу. В это время мать малыша была у другого мужчины (о, времена, о, нравы). Оказывается, она вечером пришла с лялькой к своему товарищу, оставила ему ребенка и ушла к другому.