Тагильчане 23 раза жаловались на выбросы, а прокуратура проверяет качество воды

Тагильчане 23 раза жаловались на выбросы, а прокуратура проверяет качество воды
Тагильчане 23 раза жаловались на выбросы, а прокуратура проверяет качество воды
Сегодня, 22:47ОбществоФото: pixabay
Младенца оставили в коляске в подъезде, губернатор Куйвашев отменил почти все ограничения, а в поселке Горноуральский наоборот ввели дистант для школьников. Рассказываем, чем жил Средний Урал в четверг, 10 марта.

Грязная вода для Горноуральского, а для Тагила — выбросы

Прокуратура начала проверку после публикации Tagilcity.ru об «ароматной» воде, которая течет из кранов у жителей поселка Горноуральский. Виной всему стали фекалии от одноименного агрокомплекса.

А вот жители Нижнего Тагила в 2021 году 23 раза жаловались на грязный воздух. Причем не куда-то, а в Роспотребнадзор Свердловской области. В январе–феврале таких жалоб зафиксировано уже 4.

Жестокие родители и пьяные «покатушки» с чужими детьми

Маленькие дети хорошо засыпают в машине, их начинает укачивать по ухабистой дороге и на оживленной трассе. В Ивделе местный житель решил помочь своей возлюбленной, у которой малыши никак не хотели засыпать. Пьяный свердловчанин посадил их в машину и стал катать по городу.История закончилась несколькими протоколами от инспекторов ГИБДД и ПДН.

Житель Уралмаша из Екатеринбурга решил проблему ухода за ребенком знакомой просто — оставил ее малыша в подъезде в коляске, а сам ушел на работу. В это время мать малыша была у другого мужчины (о, времена, о, нравы). Оказывается, она вечером пришла с лялькой к своему товарищу, оставила ему ребенка и ушла к другому.

Еще одна горе-мать призналась в убийстве своей новорожденной дочери. Полгода понадобилось жительнице Туринска, чтобы в ней заговорила совесть.

Дистант ввели, а ограничения по коронавирусу сняли

Губернатор Евгений Куйвашев снял практически все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Глава региона оставил обязательным только ношение масок в общественных местах. Если уровень заболеваемости и дальше пойдет на спад, то и маски обещают отменить.

В поселке Горноуральский из-за низкого качества воды (той самой холодной) детей перевели учиться на дистант. Детские сады и вовсе закрыли.

Мертвая тишина

Следственный комитет начал проверку после того, как на пепелище частного дома на Хасановской в Екатеринбурге нашли тело неизвестного мужчины. Личность погибшего устанавливают, при этом СК говорит, что явных следов насильственной смерти не обнаружено.

Продолжая тему царства Аида — Нижнетагильскому центральному кладбищу понадобится 47 миллионов рублей на расширение. Именно столько стоит обустройства нового участка для захоронений на погосте.

Голые на морозе

В разгар ударивших накануне суровых уральских морозов два тагильчанина решили устроить забег по центральным улицам города. Мужчины было только в обуви, шапках и шортах в 22-градусный мороз.

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