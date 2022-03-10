Тагильчане 23 раза жаловались на выбросы, а прокуратура проверяет качество воды

Прокуратура начала проверку после публикации Tagilcity.ru об «ароматной» воде, которая течет из кранов у жителей поселка Горноуральский. Виной всему стали фекалии от одноименного агрокомплекса.
А вот жители Нижнего Тагила в 2021 году 23 раза жаловались на грязный воздух. Причем не куда-то, а в Роспотребнадзор Свердловской области. В январе–феврале таких жалоб зафиксировано уже 4.
Маленькие дети хорошо засыпают в машине, их начинает укачивать по ухабистой дороге и на оживленной трассе. В Ивделе местный житель решил помочь своей возлюбленной, у которой малыши никак не хотели засыпать. Пьяный свердловчанин посадил их в машину и стал катать по городу.История закончилась несколькими протоколами от инспекторов ГИБДД и ПДН.
Житель Уралмаша из Екатеринбурга решил проблему ухода за ребенком знакомой просто — оставил ее малыша в подъезде в коляске, а сам ушел на работу. В это время мать малыша была у другого мужчины (о, времена, о, нравы). Оказывается, она вечером пришла с лялькой к своему товарищу, оставила ему ребенка и ушла к другому.
Еще одна горе-мать призналась в убийстве своей новорожденной дочери. Полгода понадобилось жительнице Туринска, чтобы в ней заговорила совесть.
Губернатор Евгений Куйвашев снял практически все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Глава региона оставил обязательным только ношение масок в общественных местах. Если уровень заболеваемости и дальше пойдет на спад, то и маски обещают отменить.
В поселке Горноуральский из-за низкого качества воды (той самой холодной) детей перевели учиться на дистант. Детские сады и вовсе закрыли.
Следственный комитет начал проверку после того, как на пепелище частного дома на Хасановской в Екатеринбурге нашли тело неизвестного мужчины. Личность погибшего устанавливают, при этом СК говорит, что явных следов насильственной смерти не обнаружено.
Продолжая тему царства Аида — Нижнетагильскому центральному кладбищу понадобится 47 миллионов рублей на расширение. Именно столько стоит обустройства нового участка для захоронений на погосте.
В разгар ударивших накануне суровых уральских морозов два тагильчанина решили устроить забег по центральным улицам города. Мужчины было только в обуви, шапках и шортах в 22-градусный мороз.