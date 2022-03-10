Уральские волонтеры отмыли от мазута спасенную краснокнижную белую цаплю

Уральские волонтеры отмыли от мазута спасенную краснокнижную белую цаплю
Уральские волонтеры отмыли от мазута спасенную краснокнижную белую цаплю
Сегодня, 17:15ОбществоФото: pixabay.com

В свердловском питомнике выхаживают спасенную на Урале белую цаплю

Специалисты центра «Особый питомец» в Свердловской области отмыли от мазута и выходили белую цаплю, занесенную в Красную книгу.

Центр «Особый питомец» располагается в поселке Зюзельский. 1 марта там приняли большую белую цаплю, привезенную из Челябинской области.

По словам волонтеров, цапля стояла на дороге в районе Магнитогорска. Улететь она не могла, поскольку крылья были в мазуте. Водители поймали птицу и отвезли в питомник. Так она и оказалась «на больничном».

Птицу осмотрели, отмыли от грязи и вылечили от бактериальных инфекций. После этого последовал период реабилитации, и в настоящее время осуществляется подготовка к выпуску цапли на волю, сообщает «КП-Екатеринбург».

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьволонтерыптицаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы