Уральские волонтеры отмыли от мазута спасенную краснокнижную белую цаплю

Центр «Особый питомец» располагается в поселке Зюзельский. 1 марта там приняли большую белую цаплю, привезенную из Челябинской области.
По словам волонтеров, цапля стояла на дороге в районе Магнитогорска. Улететь она не могла, поскольку крылья были в мазуте. Водители поймали птицу и отвезли в питомник. Так она и оказалась «на больничном».
Птицу осмотрели, отмыли от грязи и вылечили от бактериальных инфекций. После этого последовал период реабилитации, и в настоящее время осуществляется подготовка к выпуску цапли на волю, сообщает «КП-Екатеринбург».