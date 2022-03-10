Врачей в сговоре с полицией обвинил житель Екатеринбурга

Врачей в сговоре с полицией обвинил житель Екатеринбурга
Врачей в сговоре с полицией обвинил житель Екатеринбурга
Сегодня, 20:57ОбществоФото: 1MI
Врачей Областной наркологической больнице в сговоре с полицией и сокрытии произвола обвинил екатеринбуржец Алексей. Он написал заявление на имя главы свердловской полиции Александра Мешкова.

Конфликт у Алексея случился 20 февраля в кафе «Вилка-Ложка» из-за доступа в туалет. После перепалки с кассиры вызвали ЧОП, а они уже Росгвардию.

По словам мужчины, он был задержан за оскорбление двух женщин. Однако он утверждает, что оскорбляли они. Причиной конфликта стало то, что кассиры не пускали посетителя в туалет, заявляя, что он ничего не оплатил, но требовал доступ. Однако Алексей говорит, что все было оплачено.

Он обвинил сотрудников Росгвардии и полиции в том, что они держали его в наручниках и не позволяли снять или ослабить. В результате у мужчины на руках остались синяки. Также, рассказывает Алексей, потом они решили себя обелить и сделали фиктивное медосвидетельствование.

Мужчину доставили в Областную наркологическую больницу, так как силовики решили, что у него наркотическое опьянение. Но с результатами анализов он не был согласен.

Написали, что я был невменяем и отказался от медосвидетельствования. Хотя я раз десять заявлял, что согласен — пусть кровь берут. Пока сидел в машине, меня дергали за наручники, издевались, рассказывает мужчина.

Он добавил, что потом его отвезли на ночь в камеру, а на следующее утро доставили в суд, где без назначения врача обвинили в употреблении наркотиков. Суд попросил предоставить видео медосвидетельствования и не стал принимать решение.

В пресс-службе управления Росгвардии рассказали, что сотрудники ведомства прибыли в кафе и пресекли противоправные действия двух агрессивных посетителей с признаками опьянения. Один из дебоширов отказался выполнять законные требования полиции и был доставлен в отдел.

На мужчину был составлен протокол за мелкое хулиганство, а от прохождения медосвидетельствования он отказался, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

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