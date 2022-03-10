За смерть жены в ДТП с грейдером в Екатеринбурге тюменцу грозит до 5 лет тюрьмы

Уголовное дело о резонансном ДТП на перекрестке Объездной дороги и Чусовского тракта в Екатеринбурге передано в суд. 33-летнему жителю Тюмени грозит до 5 лет лишения свободы.

Авария произошла вечером 22 декабря 2021 года. Nissan Murano столкнулся с легковым автомобилем и затем влетел в стоявший у обочины грейдер. Сам водитель выжил, а его супруга, которая ехала на заднем сидении, получила тяжелые травмы и умерла по дороге в больницу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. По данным следствия, скорость иномарки перед аварией составляла 90 километров в час, когда разрешено было только 60. В прокуратуре Свердловской области рассказали, что у обвиняемого была возможность оценить дорожные условия, уменьшить скорость и остановиться на запрещающий сигнал светофора. Однако он этого не сделал из-за утомления. Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело будет рассматриваться в Верх-Исетском районном суде.

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