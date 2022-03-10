Застрявшая в Таиланде семья с четырьмя детьми из Екатеринбурга обратилась к Путину

Супруги с четырьмя детьми прилетели в Таиланд из Екатеринбурга 5 марта. На следующий день Росавиация порекомендовала отказаться от полетов за рубеж российским авиаперевозчикам. Семья должна была прилететь 19 марта, но все международные рейсы были отменены.

От «Аэрофлота» они получили сообщение об отмене рейса. До этого, по словам супругов, ни на одно сообщение авиакомпания не ответила. Вчера родные дозвонились до перевозчика, который предложил сдать билет или оформить на другую дату. Им сказали: «Никто вас вывозить не будет». Цена на билеты до Москвы начинается от 100 тысяч рублей на человека, рассказывают супруги. По их словам, очень много тех, кто не может себе позволить приобрести билеты за полмиллиона. А семье еще требуется перелет до Екатеринбурга. Супруги создали чат в Telegram, где набрались сотни застрявших россиян. Они планируют его разослать во все инстанции. Уральцы отмечают, что некоторые авиакомпании уже вернули туристов в Россию. Однако сотни человек не понимают, как им теперь вернуться домой. По словам супругов, они уже заполнили специальную форму на Госуслугах, а также от группы отправили письмо президенту РФ Владимиру Путину. Стоимость на товары, рассказали уральцы, на Пхукете поднялась в два раза и наличные снять сложно, пишет Е1. Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что заполнять специальные анкеты в данном случае верное решение, так как государство должно понимать, кому требуется помощь. Он добавил, что с главой Федерального агентства по туризму и руководителем ассоциации «Турпомощь» Александром Осауленко уже обсуждалась возможность вывоза граждан, но пока нет такой возможности. Он отметил, что если туристы собрались за границу по путевке, то в первую очередь, нужно просить помощи у компании. А у самостоятельных туристов дела обстоят сложнее, так как им придется за собственный счет возвращаться домой и писать претензию авиакомпании. Федеральным штабом, добавил Мальцев, рассматривается возможность организации вывоза граждан, но пока конкретных решений нет.

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