10 способов экономии топлива

Следующие десять способов помогут значительно снизить потребление топлива автомобилем. Применение этих рекомендаций на практике сократит прожорливость машины, позволит реже стоять в очередях на заправочную станцию и уменьшит расходы на бензин, в одночасье ставшие головной болью всех автолюбителей.

Делайте проверку воздушного фильтра. Грязь на воздушном фильтре уменьшает приток воздуха к двигателю, что сказывается на эффективности его работы. Используйте моторные масла на основе полусинтетических и синтетических материалов, так как они, в отличие от натуральных, сокращают потребление бензина.

Установите свой порог скорости. Постарайтесь не превышать скоростную отметку в течение определенного времени. При постоянном движении на одной и той же скорости агрегаты автомобиля изнашиваются меньше, а потребление топлива заметно уменьшается.

Регулярно проверяйте давление в шинах. Показатели «горячих» шин завышены вследствие расширения при нагревании, поэтому давление нужно проверять только на холодных.

Не покупайте новую иномарку, если старый автомобиль еще на ходу. Машины, работающие на дешевых видах топлива, – отличный вариант экономии. В этом случае можно посоветовать вообще не приобретать машину, ведь при необходимости можно вызвать такси на вокзал, до офиса, торгового центра и т.д., особенно если вы редко пользуетесь личным транспортом.

Избегайте резкого обращения с педалями газа и тормоза. Быстрая езда с резкими торможениями и разгонами также влияет на расход бензина. Топливозатратна также медленная езда на повышенных передачах.

Используйте установленный в машине кондиционер только когда это нужно. Не включайте его без надобности. Работа этого устройства, обеспечивающего комфорт в салоне, сжигает порядка 20% топлива, которое потребляет автомобиль.

Не устанавливайте на автомобиль широкие диски и другие средства тюнинга, снижающие аэродинамические свойства.

Максимально облегчите свой автомобиль. Каждый лишний килограмм отнимает порцию драгоценного топлива. Багажник на крыше надо снимать, когда вы едете порожняком.

Во время движения не стоит опускать стекла. Опущенные стекла создают завихрения встречного воздушного потока, что повышает сопротивление движению автомобиля.