Чемпионат по «лайку»

Потом зарегистрируйтесь на www.1liked.ru и разместите на нем то самое фото. И пусть за вас голосуют! Чей «лайк» окажется самым популярным, тот и забирает призы.

А они хорошие:

Важный момент: все участники «Чемпионата по лайку», зарегистрированные в Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Тагиле, получат еще и снижение ставки по кредитной карте Банка24.ру минимум на 4 процента.