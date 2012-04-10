Чемпионат по «лайку»
10 апреля 2012, 19:44ОбществоВалерия Лошкарева
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Зайдите в любой офис Банка24.ру, возьмите у сотрудников фирменный леденец и покажите с помощью фото, что такое «лайк».
Потом зарегистрируйтесь на www.1liked.ru и разместите на нем то самое фото. И пусть за вас голосуют! Чей «лайк» окажется самым популярным, тот и забирает призы.
А они хорошие:
Важный момент: все участники «Чемпионата по лайку», зарегистрированные в Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Тагиле, получат еще и снижение ставки по кредитной карте Банка24.ру минимум на 4 процента.
Чемпионат продлится до конца апреля. Ознакомиться с полными условиями конкурса можно здесь на www.1liked.ru
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