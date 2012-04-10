И погода с каждым годом всё страшней...

В связи с общим потеплением климата на планете, разброс температур будет расти с каждым годом. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) прогнозирует амплитуду в сорок градусов в течение одного месяца. Только представьте, вчера за окном было -10°C, а через несколько календарных дней уже +30°C! Но такие чудеса будут твориться ближе к концу века.