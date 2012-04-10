И погода с каждым годом всё страшней...
10 апреля 2012, 15:40ОбществоАлександра Логинова
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Во всей стране вряд ли найдется человек, оставшийся равнодушным к выпавшим на нашу долю погодным изменениям. Однако, чем дальше, тем привычное восприятие времен года будет обрастать совершенно новыми стереотипами, взамен устоявшимся о весне, лете, осени и зиме.
В связи с общим потеплением климата на планете, разброс температур будет расти с каждым годом. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) прогнозирует амплитуду в сорок градусов в течение одного месяца. Только представьте, вчера за окном было -10°C, а через несколько календарных дней уже +30°C! Но такие чудеса будут твориться ближе к концу века.
В Главной геофизической лаборатории говорят:
Более того, ученые утверждают, что увеличится средняя скорость порыва ветра, правда, в сравнении с разбегом температур, не настолько сильно.
Тем не менее, уже сегодня прорабатываются все возможные «плюсы» и «минусы» перемен погоды, поскольку от климата зависят практически все области развития любого государства.
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