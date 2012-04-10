Медсестра из тагильского детского сада стала лучшей в стране

Как рассказали в управлении образования Нижнего Тагила, конкурс ежегодно проводит Союз педиатров России. Церемония награждения проходила в Москве, в храмеХриста Спасителя. Диплом победителя конкурса «Медицинская сестра 2012 года» Ирина Владимировна получила от Председателя Исполкома Союза Педиатров России, Академика РАН и РАМН Александра Баранова.