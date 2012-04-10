Молодежная организация УВЗ выбрала нового лидера

Деятельность молодежной организации «Уралвагонзавод» играет важную роль вразвитии социальной политики. По словам исполнительного директора заводаВладимира Рощупкина, каждого члена организации ожидают большие перспективы напредприятии:

Вы работаете в важное для корпорации время, когда перед намипоставлена высокая правительственная задача о перевооружении армии. В последнийраз столь значимую работу Уралвагонзавод выполнял в 1970-е годы, и, честнопризнаться, я завидую вам.

По данным пресс-службы «Уралвагонзавода», сегодня на предприятии трудитсяболее 12,5 тысяч человек в возрасте до 35 лет, что составляет 43% от общейчисленности работников предприятии, и это число с каждым годом растёт. Из нихпочти 7,5 тысяч состоят в молодёжной организации, которая является одной изсамых многочисленных не только в Свердловской области, но и в стране. МО«Уралвагонзавод» не раз признавалась лучшей в городских и областных конкурсах.

В 2011 году на реализацию молодёжной политики «Уралвагонзавод» потратилоколо 4,5 млн рублей. На отчетно-выборной конференции был представлен отчет подеятельности организации. Работа включала в себя многочисленные мероприятия поразвитию профессионального мастерства и инновационной активности, организациипомощи молодым семьям и профилактике антисоциальных явлений. Особое местозанимала культурно-досуговая работа, а также спортивно-массовые мероприятия, вкоторых приняли участие более 12 тысяч человек. Кроме того, в 2011 годумолодёжь «Уралвагонзавода» впервые включилась в политическую жизнь, выставивсвои кандидатуры на выборы в молодёжный парламент Свердловской области иодержав убедительную победу.