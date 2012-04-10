Тагильчане смогут отметить Пасху в парке Бондина

В воскресенье в парке имени Бондина пройдет концерт, посвященный православному празднику Пасхи. В программе: песни от народного ансамбля «Играй, гармонь», выступления вокально-эстрадного коллектива «Смайл» и силовые игры от спортивного клуба «Гири веков», рассказали в администрации парка.