Тагильчане смогут отметить Пасху в парке Бондина
10 апреля 2012, 15:47Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Зрители праздничной программы смогут увидеть выступления эстрадных, народных и спортивных коллективов Дворца национальных культур Нижнего Тагила.
В воскресенье в парке имени Бондина пройдет концерт, посвященный православному празднику Пасхи. В программе: песни от народного ансамбля «Играй, гармонь», выступления вокально-эстрадного коллектива «Смайл» и силовые игры от спортивного клуба «Гири веков», рассказали в администрации парка.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей