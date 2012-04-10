Тагильским предприятиям предписано снизить объемы выбросов в атмосферу
10 апреля 2012, 14:27Общество
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В Нижнем Тагиле действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.
По сообщению Свердловского гидрометцентра, предприятия, работающие вНижнем Тагиле, должны снизить объем выбросов в атмосферу. Предупреждениевынесено до вечера 11 апреля 2012 года, но не исключено, что егодействие будет продлено.
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