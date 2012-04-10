Треть обращений тагильчан в природоохранную прокуратуру - сообщения о свалках

Тагильчане регулярно сообщают в ведомство о свалках во дворах. Такиесообщения составляют треть всех обращений тагильчан в природоохраннуюпрокуратуру, сообщил TagilCity.ru помощник природоохранного прокурораЕвгений Куликов.

В 2012 году администрация заложила 13 млн рублей на ликвидацию свалок.Сумма возросла на 2 млн по сравнению с прошлым годом, но и этих средствне хватает.

Так, из 36 несанкционированных свалок, которые обнаружила прокуратура входе проверки в конце 2011 года, ни одна пока не ликвидирована.Администрация в 3-й раз объявляет аукцион, но нет заявителей. Очевидно,подрядчики не берутся за эту работу из-за недостаточного финансирования,пояснили TagilCity.ru в комитете по городскому хозяйству.

К борьбе с мусором скоро подключатся рядовые тагильчане. В апрелепредприятия, управляющие компании, ТОСы проведут субботники. Кроме того,в Нижнем Тагиле набирается группа добровольцев для участия в движении«Сделаем».

Это движение объединяет миллионы людей по всему миру, стремящихсяочистить природу от мусора. К всемирной акции присоединились 83российских региона. В рамках акции с 24 марта по 25 сентября добровольцыбудут выходить на уборку мусора в своих городах. На 15-е сентябрязапланирована Всероссийская уборка.

Принять участие в проекте «Сделаем!» в Нижнем Тагиле могут любыеорганизации, инициативные группы, сообщества и жители Нижнего Тагила. В настоящее время проходит сбор людей в городскую команду «Сделаем!»,запись участников в группе«ВКонтакте». Планируется проводить «разминочные» акции в рамках «Сделаем!» для подготовки к общероссийской акции, рассказал TagilCity.ru координатор проекта в нашем городе АлександрГерманович.

Чистота района и улицы пожет повлиять не только на настроение жителей. Зачастую цены на недвижимость и комнаты в отелях в хороших благополучных районах намного больше, чем в остальных. Например, отели рядом с метро Волгоградский проспект могут быть дороже, чем в других районах Москвы. И клиенты готовы доплачивать за комфорт и респектабельность.