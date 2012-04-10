В «черный список» попала управляющая компания из Нижнего Тагила
10 апреля 2012, 10:37Общество
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Госжилинспекция Свердловской области составила перечень управляющих компаний, ненадлежащим образом выполняющих обязанности в первом квартале 2012 г. В список попала тагильская управляющая компания ООО «УК Дзержинского района».
Всего в «черном списке» 16 позиций.
Список подготовлен на основании следующих критериев деятельностиуправляющих жилищным фондом организаций: процент исполнения предписанийГосжилинспекции менее 80%, а также большое количество обращений инарушений, выявленных по результатам проведенных проверок в расчете на1000 кв.м. обслуживаемого жилищного фонда сообщается на сайте Госжилинспекции.
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