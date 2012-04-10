В «черный список» попала управляющая компания из Нижнего Тагила

Список подготовлен на основании следующих критериев деятельностиуправляющих жилищным фондом организаций: процент исполнения предписанийГосжилинспекции менее 80%, а также большое количество обращений инарушений, выявленных по результатам проведенных проверок в расчете на1000 кв.м. обслуживаемого жилищного фонда сообщается на сайте Госжилинспекции.