Виды приборов для коррекции километража
Начнем с того, а можно ли вообще корректировать показатели километража? Можно, а иногда даже нужно и с точки зрения законности, изменять информацию о пробеге вполне легально. Нужной корректировка километража бывает тогда, когда расходятся данные между реальным пробегом транспортного средства и теми цифрами, которые отображаются на спидометре.
Непосредственно корректировка пробега может осуществляться как в меньшую сторону (скрутка), так и в большую (подмотка спидометра). Самостоятельно изменить показания спидометра или одометра без специальных приборов и соответствующих знаний, пожалуй, невозможно. Однако можно обратиться в автосервис, где предоставляется услуга «подмотка спидометра», или купить специальное устройство (крутилку).
Приборы для изменения километража бывают нескольких видов:
1. Первый вид крутилок предназначен для транспортных средств российского и зарубежного производства с механической коробкой переключения передач и с механическим спидометром. Основаны такие крутилки на эффекте Холла. Их подсоединение к автомобилю осуществляется через прикуриватель. Стоимость крутилок, основанных на эффекте Холла относительно невелика.
2. Второй вид приборов для коррекции пробега подсоединяется к автомобилю через шину CAN или разъем OBDII, предназначенный для диагностических целей. Крутилки данного вида способны искусственно увеличить пробег авто с коробкой «автомат» и электронной системой фиксации информации. Прибор довольно прост в обращении, для того, чтобы он начал накручивать километры необходимо подключить его к нужному разъему и включить зажигание.
Корректоры спидометров не требуют от своего обладателя каких-то особых навыков или технических знаний. Достаточно всего лишь прочитать инструкцию и Вы самостоятельно сможете использовать устройство. Преимущества приборов для намотки состоит и в их компактности (прибор легко помещается в карман), а также в отсутствии постоянно мешающихся проводов.
В случае если Вам нужно регулярно корректировать данные спидометра, то CAN-подмотка станет Вашим постоянным помощником и другом. А элементарная математика позволит Вам рассчитать количество средств, которое Вы сэкономите, если купить прибор и будете накручивать прибор самостоятельно, нежели постоянно будете обращаться за услугой подмотки в сервисный центр.