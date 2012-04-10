Виды приборов для коррекции километража

Непосредственно корректировка пробега может осуществляться как в меньшую сторону (скрутка), так и в большую (подмотка спидометра). Самостоятельно изменить показания спидометра или одометра без специальных приборов и соответствующих знаний, пожалуй, невозможно. Однако можно обратиться в автосервис, где предоставляется услуга «подмотка спидометра», или купить специальное устройство (крутилку).

Приборы для изменения километража бывают нескольких видов:

1. Первый вид крутилок предназначен для транспортных средств российского и зарубежного производства с механической коробкой переключения передач и с механическим спидометром. Основаны такие крутилки на эффекте Холла. Их подсоединение к автомобилю осуществляется через прикуриватель. Стоимость крутилок, основанных на эффекте Холла относительно невелика.

2. Второй вид приборов для коррекции пробега подсоединяется к автомобилю через шину CAN или разъем OBDII, предназначенный для диагностических целей. Крутилки данного вида способны искусственно увеличить пробег авто с коробкой «автомат» и электронной системой фиксации информации. Прибор довольно прост в обращении, для того, чтобы он начал накручивать километры необходимо подключить его к нужному разъему и включить зажигание.

Корректоры спидометров не требуют от своего обладателя каких-то особых навыков или технических знаний. Достаточно всего лишь прочитать инструкцию и Вы самостоятельно сможете использовать устройство. Преимущества приборов для намотки состоит и в их компактности (прибор легко помещается в карман), а также в отсутствии постоянно мешающихся проводов.