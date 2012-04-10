Во что выльется запоздалая весна?

Климат всегда оказывал сильное влияние на транспортную систему, дорожныепокрытия, находящиеся под открытым небом. По данным экспертов «Российскойгазеты», при потеплении, когда температуры за 2-3 дня могут вырасти ипонизиться, причем как зимой, так весной и осенью, распространенным почтикруглогодичным катаклизмом на дорогах станет гололедица. Соответственно,главной задачей для дорожников будет организация принципиально новой системыдорожно-климатологического обслуживания - поиск новых материалов, технологийукладки, которые снизят затраты на ремонт, уменьшат себестоимость перевозок ипотерь от ДТП.

Вопреки мнению о благоприятном влиянии потепления климата на экономикуРоссии, в целом, даже при уменьшении потребности в электрической и тепловойэнергии и экономии топлива, при той системе обеспечения энергетики зданий(отопление, кондиционирование, вентиляция) позитивный эффект сокращенияпродолжительности отопительного периода будет невелик. Причина - «перетопы» и «недотопы»,требующие дополнительных затрат топлива и электроэнергии.

Анализируя ситуацию, в сфере сельского хозяйства предлагается сделать упорна семеноводство. Необходимо вывести такой посадочный материал, которому небудут страшны нарастающие перепады температур. Очевидная проблема, возникшая врезультате поздней весны - вязкая почва:

Физически невозможно войти в поле,потому что техника будет тонуть говорит вице-президент Российскогозернового союза Александр Корбут.

В туристическом бизнесе, несмотря на объявленные длинные майские выходные,практически тишина. По словам «Российской газеты», туроператоры ждали ростатурпотока, однако население отреагировало довольно вяло. Возможно, ситуацияизменится, как только к нам придет настоящая весна.

Давно подмечено, -говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, - что в дождливое лето путевки, даже на юг, продаются хуже, чемкогда на улице светит солнце.