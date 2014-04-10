Для чего нужны стеллажи?

Для различных товарных групп предусмотрены разные условия складирования и сохранения. Сегодня рынок предлагает несколько видов стеллажного оборудования. Это и удобные стеллажи из нержавеющей стали, и фронтальные, а также состоящие из нескольких ярусов.

Универсальные стеллажи можно довольно оперативно и без особых усилий смонтировать и разобрать. Оборудование этого типа устанавливаются на складах любой площади. Конструкция дает возможность в короткое время полностью перестроить организацию склада. Стеллажи могут быть укомплектованы дополнительными элементами, благодаря которым их можно задействовать даже в качестве обычного оборудования для розничной торговли.

Многоярусные стеллажи, или мезонины, удобно использовать в складских помещениях, где присутствуют лестницы. Они могут устанавливаться вплоть до самого потолка. Нередко их используют при недостаточном количестве свободных площадей на складах с высокими потолками. Уровни такого оборудования соединяются посредством подъемников, лифтов. Размещая стеллажи, обязательно оставляют между ними достаточно свободного места, что необходимо для организации качественной работы специализированной техники, например, погрузчиков.

Для хранения продукции, предварительно упакованной на поддонах, применяются паллетные стеллажи. С помощью этого оборудования можно сделать систему хранения товара универсальной, ведь паллеты устанавливаются один на другой. В конструкцию паллетных стеллажей входят вертикальные рамы, горизонтальные балки и различные дополнительные приспособления, которые ограничивают ненужные движения поддонов. Таким образом, конструкция приобретает высокую прочность и надежность.