Особенности липовой вагонки

Ведь именно благодаря таким свойствам как долговечность, прочность, приятный запах и невысокая цена, эту древесину применяют для изготовления вагонки, которую используют для внутренней или наружной отделки помещений.

Обычно подобный строительный материал изготавливают из липы шестидесятилетнего или восьмидесятилетнего возраста. Для данного дерева это небольшой возраст и именно в такое время оно имеет все те полезные свойства, которые необходимы для качественного строительства. Кроме всего прочего, сама технология изготовления вагонки подразумевает сохранение всех свойств древесины. Итак, какими преимуществами обладает вагонка из липы?

Преимущества

Липа содержит эфирные масла, благодаря которым в помещении, облицованном этим материалом, сохраняется стойкий приятный аромат. Такая из липы вагонка очень часто применяется при отделке саун, где при высокой температуре по помещению разносится вместе с паром успокаивающий аромат дерева.

Благодаря превосходным свойствам древесины вагонка способна выдерживать как критически низкую, так очень высокую температуру воздуха. Именно поэтому ее используют для внешней отделки домов и внутренней облицовки бани. Кроме того, она отлично себя ведет и при перепадах влажности.

Отличная звукоизоляция - еще одно полезное свойство данной древесины. Материал прекрасно поглощает все шумы, так что в помещении становиться уютно и комфортно. Это свойство будет очень полезно жителям шумного города. С помощью отделки жилища эти материалом можно создать отличную атмосферу в жилище.

Простота процесса обработки

Работать с этим материалом одно удовольствие, так как он имеет небольшой вес и плотность. Благодаря чему он легко поддается различной обработке, в том числе сверлению или резке.

Стоит отметить, что это дерево всегда ценилось благодаря своим целебным свойствам. Это, конечно, не означает, что вагонка из липы – это панацея от всех болезней. Тем не менее, такая отделка, например в сауне, может положительно сказаться при респираторных заболеваниях. Главные же преимущества вагонки из липы – это прочность и долговечность. Поэтому отделка вашего дома из этого материала прослужит верой и правдой долгие годы хозяевам жилища.