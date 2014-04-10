Открытие магазина «Авто-кореец»

Компания АВТО-КОРЕЕЦ является одним из самых крупных поставщиков деталей для автомобилей таких марок, как HYUNDAI, CHEVROLET, DAEWOO, KIA, а также SSANG-YONG.

Только в нашей компании широкий ассортимент автозапчастей в наличии! Оригинальные и неоригинальные запчасти высочайшего качества! Цены на все предлагаемые автозапчасти являются самыми низкими, не принося в жертву качество товара!

Достойный уровень обслуживания!

Так например, сцепление в сборе (корзина, диск и выжимной подшипник) на все корейские автомобили (Hyundai Accent, Getz, Elantra, Matrix, Sonata, Solaris, Kia Spectra,Ceed, Cerato, Sportage, Rio, Daewoo Nexia, Matiz, Spark, Aveo, Lacetti, Lanos) стоимость от 2 500 рублей. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ VALEO.