Премьера нового SKODA Rapid: добро пожаловать в мир ярких новостей!

18 и 19 апреля в салонах официальных дилерских центров ŠKODA пройдут дни открытых дверей – серия увлекательных мероприятий, приуроченных к старту продаж долгожданного лифтбэка Rapid в России. Гости смогут познакомиться с новинкой, оценить характеристики автомобиля, записаться на тест-драйв и весело провести время в компании близких и друзей.

ŠKODA Rapid устанавливает новые стандарты в классе компактных автомобилей и воплощает в себе лучшие качества бестселлеров ŠKODA: вместительность, элегантность, высокую экономичность, безопасность и прекрасное соотношение «цена - качество». Автомобиль демонстрирует отличную управляемость на любом покрытии, а благодаря всестороннему набору систем активной и пассивной безопасности обеспечивает максимальный уровень надежности и комфорта для всей семьи.

18 и 19 апреля наш автоцентр превратится в творческую мастерскую: гости смогут окунуться в удивительную атмосферу вместе с новым Rapid. Яркий шоу-рум будет разделен на тематические зоны, каждая из которых предложит специальные развлечения. Клиенты смогут проявить свой творческий потенциал, а также почувствуют себя знаменитостями, записав интервью с каналом «Rapid news». Кроме того, им будет предложено поучаствовать в веселых конкурсах и сделать яркие снимки на специальных фототочках. Для семей с детьми предусмотрена детская зона, где юных поклонников марки также ожидают интересные активности.