Приглашаем на обучающий семинар 22 апреля в Санкт-Петербурге
Тема: «Стеновые материаламы» Компания «Славдом» приглашает своих клиентов и партнеров 22 апреля 2014 года на обучающий семинар.
Тема: «Стеновые материаламы»
Компания «Славдом» приглашает своих клиентов и партнеров 22 апреля 2014 года на обучающий семинар. Темой семинара станут стеновые материалы. Мероприятие организовано при поддержке компаний «ЛСР-Стеновые», BAUMIT и BAUT. Эти компании являются крупнейшими производителями стеновых материалов – лидерами российского и европейского рынка. Компания «Славдом» приглашает принять участие в семинаре торговые фирмы и организации, занимающиеся комплектацией строительных объектов из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов.
Для всех участников семинар будет бесплатным. Дистрибьюторская компания «Славдом» представит информацию по облицовочному клинкерному кирпичу, тротуарной клинкерной брусчатке, системе креплений кирпичной кладки, фасадной штукатурке, цветным кладочным растворам и клеевым смесям.
Кроме того, на семинаре будет проведен розыгрыш призов среди слушателей!
Семинар будет проводится 22 апреля 2014 года с 10:00 до 17:00 в гостинице Holiday Inn по адресу . Санкт-Петербург, Московский пр., д. 97 А (м. Московские ворота), зал «Брик», 3 этаж.
Регистрация начинается с 09.30. Предусмотрен кофе-брейк 40 минут.
Программа семинара:
- «Первый российский клинкер RAUF. Клинкер тротуарный. Клинкер фасадный»
- «Профессиональные решения BAUMIT для отделки фасадов»
- «Системы креплений кирпичной кладки BAUT (Литва) – перспективы и актуалии»
Ведущие семинара:
- Константин Сосновский / ЛСР-Стеновые (10:00 – 12:50)
- Александр Самойлов / компания BAUMIT (13:30 – 15:00)
- Юрий Оганян / компания BAUT (15:00 – 16:30)
- Оксана Кононова, Мария Филиппова / компания «Славдом» (16:30 – 17:00)
Всем участникам семинара будут предоставлены наглядные рекламно-информационные материалы компании «ЛСР-Стеновые», BAUMIT, BAUT, «Славдом».
Для участия в семинаре 22 апреля необходимо заполнить ЗАЯВКУ и отправить ее по факсу в Санкт-Петербурге +7 (812) 495-63-05:
Контакты организаторов:
Оксана Кононова, тел.: + 7 (931) 238-25-55, +7 (812) 495-63-05; e-mail: oksana.kononova@slav-dom.ru
Мария Филиппова, тел.: +7 (921) 889-71-99, +7 (812) 495-63-05; e-mail: maria.filippova@slav-dom.ru