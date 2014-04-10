Приглашаем на обучающий семинар 22 апреля в Санкт-Петербурге

Тема: «Стеновые материаламы»

Компания «Славдом» приглашает своих клиентов и партнеров 22 апреля 2014 года на обучающий семинар. Темой семинара станут стеновые материалы. Мероприятие организовано при поддержке компаний «ЛСР-Стеновые», BAUMIT и BAUT. Эти компании являются крупнейшими производителями стеновых материалов – лидерами российского и европейского рынка. Компания «Славдом» приглашает принять участие в семинаре торговые фирмы и организации, занимающиеся комплектацией строительных объектов из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов.

Для всех участников семинар будет бесплатным. Дистрибьюторская компания «Славдом» представит информацию по облицовочному клинкерному кирпичу, тротуарной клинкерной брусчатке, системе креплений кирпичной кладки, фасадной штукатурке, цветным кладочным растворам и клеевым смесям.

Кроме того, на семинаре будет проведен розыгрыш призов среди слушателей!

Семинар будет проводится 22 апреля 2014 года с 10:00 до 17:00 в гостинице Holiday Inn по адресу . Санкт-Петербург, Московский пр., д. 97 А (м. Московские ворота), зал «Брик», 3 этаж.

Регистрация начинается с 09.30. Предусмотрен кофе-брейк 40 минут.

Программа семинара:

« Первый российский клинкер RAUF

«Профессиональные решения BAUMIT для отделки фасадов»

«Системы креплений кирпичной кладки BAUT (Литва) – перспективы и актуалии»

Ведущие семинара:

Константин Сосновский / ЛСР-Стеновые (10:00 – 12:50)

Александр Самойлов / компания BAUMIT (13:30 – 15:00)

Юрий Оганян / компания BAUT (15:00 – 16:30)

Оксана Кононова, Мария Филиппова / компания «Славдом» (16:30 – 17:00)

Всем участникам семинара будут предоставлены наглядные рекламно-информационные материалы компании «ЛСР-Стеновые», BAUMIT, BAUT, «Славдом».

Для участия в семинаре 22 апреля необходимо заполнить ЗАЯВКУ и отправить ее по факсу в Санкт-Петербурге +7 (812) 495-63-05:

Контакты организаторов:

Оксана Кононова, тел.: + 7 (931) 238-25-55, +7 (812) 495-63-05; e-mail: oksana.kononova@slav-dom.ru