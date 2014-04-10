Тагил скоро пополнится челябинцами - на юге Урала массовые сокращения
До осени в Челябинской области на предприятиях сократят не менее 5000 рабочих. Специалистов могут направить в Нижний Тагил, где проблема с квалифицированными кадрами стоит очень остро.
Об этом сообщает издание Интерfакс-Россия по словам начальника Главного управления по труду и занятости региона. Так, наиболее серьезные сокращения пройдут на ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (Челябинск, базовое предприятие дивизиона тяжелого машиностроения УВЗ). По словам В.Смирнова, руководство предприятия приняло решение о продолжении оптимизации числа сотрудников. На предприятии работает 9 тыс. 154 человека, уведомления о сокращении в ближайшие месяцы уже поданы на 1 тыс. 550 человек. К концу 2014 года число сотрудников «ЧТЗ-Уралтрак» должно сократиться до 6 тыс. График высвобождения руководство предприятия представит до 30 апреля.
Ранее замгендиректора УВЗ по персоналу Светлана Иванилова сообщала, что в отношении сокращаемых на «ЧТЗ-Уралтраке» ведется работа. «Уралвагонзавод» нуждается в квалифицированных кадрах, потому им будет предложен переезд в Нижний Тагил для работы на предприятии корпорации. Кроме того, с властями Челябинской области достигнута договоренность о содействии занятости бывших сотрудников предприятия. Часть из них пройдет переобучение, часть будет трудоустроена на предприятиях региона.