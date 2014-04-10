Тагил скоро пополнится челябинцами - на юге Урала массовые сокращения

Об этом сообщает издание Интерfакс-Россия по словам начальника Главного управления по труду и занятости региона. Так, наиболее серьезные сокращения пройдут на ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (Челябинск, базовое предприятие дивизиона тяжелого машиностроения УВЗ). По словам В.Смирнова, руководство предприятия приняло решение о продолжении оптимизации числа сотрудников. На предприятии работает 9 тыс. 154 человека, уведомления о сокращении в ближайшие месяцы уже поданы на 1 тыс. 550 человек. К концу 2014 года число сотрудников «ЧТЗ-Уралтрак» должно сократиться до 6 тыс. График высвобождения руководство предприятия представит до 30 апреля.