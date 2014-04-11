У Infiniti появится собственный Juke

Внешне новый Infiniti не сильно будет отличаться от своего собрата, что вызывает определенное удивление. Бренд Infiniti всегда позиционировался, как люксовый, и копировать бюджетный Nissan, пусть и очень популярный, не подобает по статусу. О технических подробностях новинки пока ничего неизвестно.