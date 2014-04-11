У Infiniti появится собственный Juke
11 апреля 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
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На Пекинском автосалоне компания Infiniti пообещала представить на суд зрителей кроссовер на базе Nissan Juke, но со своей эмблемой на решетке радиатора.
Внешне новый Infiniti не сильно будет отличаться от своего собрата, что вызывает определенное удивление. Бренд Infiniti всегда позиционировался, как люксовый, и копировать бюджетный Nissan, пусть и очень популярный, не подобает по статусу. О технических подробностях новинки пока ничего неизвестно.
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