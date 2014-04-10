В детском саду Нижнего Тагила открылся медицинский кабинет для слабовидящих детей

Единственный в городе специализированный детский сад для ребят с патологией зрения сможет реализовывать профилактические мероприятия, а также проводить послеоперационную реабилитацию малышей.

Администрация Нижнего Тагила выделила деньги на ремонт помещения, а при поддержке председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике Вячеслава Погудина, депутатов городской Думы и Уралвагонзавода было приобретено новое медицинское оборудование. Сейчас в ДОУ около 50 детей с нарушениями зрения могут получать квалифицированную и высокотехнологичную офтальмологическую помощь.

Особый вид поддержки детей в специализированных детских садах очень нужен, - отметил Вячеслав Погудин. - Суть в том, что чем раньше мы начнем помогать ребятам с различными патологиями, тем больше уверенности в том, что удастся ее скорректировать и уменьшит».

Заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров отметил, что это только начало работы, и обновление медицинских кабинетов в детских садах Нижнего Тагила будет продолжено. «Это правильно, что мы смогли сделать такой кабинет. И дальше будем это делать», - заверил он собравшихся. Представители родительского комитета также отметили важность и значимость проведенной работы и поблагодарили всех за участие и поддержку.

После символического открытия нового кабинета и разрезания красной ленточки воспитанники ДОУ «Золотое зернышко» подарили гостям свое творчество. Малыши продемонстрировали, как они умеют петь, читать стихи и танцевать.