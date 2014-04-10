Владислав Тетюхин: «Строительство госпиталя инновационных технологий в Тагиле - на завершающем этапе» (ФОТО)

Сергей Пересторонин отметил, что ввод в эксплуатацию госпиталя позволит на новом уровне оказывать пациентам медицинскую помощь в нашем регионе. Ведь раньше людям приходилось получать достойное лечение в дорогостоящих зарубежных клиниках.

Ключевая задача – построить такой центр, который будет доступен нашим пациентам. Госпиталь изначально создавался путем обходов и объездов аналогичных центров — российских и зарубежных. Его проект был сделан при участии немецких специалистов. Поэтому вся медицинская часть нашего центра включат все те достижения, которые есть в Европе и в мире сказал Владислав Валентинович.