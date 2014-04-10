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Владислав Тетюхин: «Строительство госпиталя инновационных технологий в Тагиле - на завершающем этапе» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владислав Тетюхин: «Строительство госпиталя инновационных технологий в Тагиле - на завершающем этапе» (ФОТО)

10 апреля 2014, 16:35Общество
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