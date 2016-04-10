У вас будет ребенок: в Нижнем Тагиле прошел праздник для будущих родителей (ФОТО)

Поздравили будущих родителей основатели мероприятия «Благовест» - врач-гинеколог Т.Овсянникова экс-директор Дворца культуры Т.Алексеева. Об истории Благой вести участникам праздника рассказал иерей отец Глеб храма Дмитрия Донского.

Как сообщает отделение ЗАГСа, в этом году только в Дзержинском районе родились более 350 малышей. Самыми редкими именами новорожденных стали Еремей, Корней, Дэвид, Веста, Феодосия и Николина. Напротив, самыми популярными - Иван, Артем, Максим, Анастасия, Виктория и Софья.

Одна из традиций «Благовеста» - клятва отца будущему ребенку: мужчины «знакомятся» со своими малютками, выражают им свою любовь и сообщают о скорой встрече. Также, папы обещают стать для своих детей лучшими друзьями на всю жизнь.

Существует еще одна традиция на празднике. Правда, скорее, это - настоящее испытание для будущих отцов: им необходимо было на время съесть кашу с солью, горчицей и перцем. На Руси такое блюдо давали отцу, чтобы он ощутил все тяготы своей жены, которая родила ребенка.

Кроме того, творческие коллективы Дворца культуры им. Окунева порадовали участников праздника своими выступлениями. А ведущие предприятия Дзержинского района вручили подарки для детей своих работниц.

Уместно добавить, что Свердловская область уже два года подряд бьет рекорды по рождаемости. Так, на каждую жительницу региона приходится два ребенка.