Уважаемые клиенты! С 10 апреля по 25 июня проходит акция "Время исполнять мечты"!



Заправляйте Ваш автомобиль от 20 литров бензина или 40 литров дизельного топлива на АЗС «Уралконтрактнефть», получите накопительный купон для специальных печатей и сбора чеков за покупки топлива. Собрав 10 печатей и чеков в купоне, Вы становитесь участником акции «Время исполнять мечты» и можете выиграть путевку на море, сертификат на любую бытовую технику, годовой запас топлива, керхер, набор автомобилиста и т.д. Так же специальные подарки от партнера акции компании "РусАльянс".



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