Время исполнять мечты
10 апреля 2016, 09:00ОбществоЮлия
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Уважаемые клиенты! С 10 апреля по 25 июня проходит акция "Время исполнять мечты"! Заправляйте Ваш автомобиль от 20 литров бензина или 40 литров дизельного топлива на АЗС «Уралконтрактнефть»,...
Уважаемые клиенты! С 10 апреля по 25 июня проходит акция "Время исполнять мечты"!
Заправляйте Ваш автомобиль от 20 литров бензина или 40 литров дизельного топлива на АЗС «Уралконтрактнефть», получите накопительный купон для специальных печатей и сбора чеков за покупки топлива. Собрав 10 печатей и чеков в купоне, Вы становитесь участником акции «Время исполнять мечты» и можете выиграть путевку на море, сертификат на любую бытовую технику, годовой запас топлива, керхер, набор автомобилиста и т.д. Так же специальные подарки от партнера акции компании "РусАльянс".
Имея купон у Вас уже есть гарантированные привилегии:
- За 5 собранных печатей СКИДКА 10%
- За 10 собранных печатей СКИДКА 20%
на все товары в магазине на АЗС «Уралконтрактнефть»
От автокомплекса на АЗС №6, по адресу Черноисточинское шоссе 70Б
СКИДКА -10% на все виды услуг:
- Автосервис
- Шиномонтаж
- Автомойка
Запись по телефону 8 (922) 222 32 72.
Розыгрыш призов состоится 27 июня 2016 в прямом эфире «Тагил ТВ». Все подробности узнавайте у операторов на АЗС «Уралконтрактнефть» или на сайте www.ukn.ru. Сроки проведения акции с 10 апреля по 25 июня 2016 года. В акции принимают участие только физические лица от 18 лет и старше. При не соблюдении любого из правил участия в акции купон становится не действительным.
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